Göğüslerini büyüten Megan Fox'tan yeni pozlar! Yorum yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, özel hayatıyla olduğu kadar iddialı tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Göğüslerini büyüten Fox'un son pozları olay oldu.

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Kendisi geçtiğimiz yıllarda 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'le beraberken ünlü Rap sanatçısı Machine Gun Kelly ile yaşadığı yasak aşkla konuşulan 'Transformers' serisindeki 'Mikaela Banes' rolüyle ünlenen, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Megan Fox, yine sosyal medyayı salladı.

37 yaşında

37 yaşındaki güzel, son dönemde değişimiyle konuşuluyordu. Saçlarını kızıl yapan ve göğüslerini büyüten Fox, bu halleriyle eleştiriliyordu.

Silikonlarını büyüttü

Silikonlarını büyüttüğü için eleştirilen Megan Fox ise halinden memnun olduğunu söylemişti.

Kıvrımlarını sergiledi

Sık sık göğüslerini sergileyen Fox, uzun zaman sonra bir paylaşım daha yaptı. Zincir benzeri file mini elbisesiyle pozlarını paylaşan Megan Fox'a bir bakan bir daha baktı. Kıvrımlarını sergileyen güzel oyuncuya hayranları yorum yağdırdı.