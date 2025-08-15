Göğüslerini yine küçülteceğini söylemişti! Songül Karlı ortaya çıktı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı geçtiğimiz sezon ekrana dönmüştü. Sana Değer programında sunucu olan Karlı yine göğüslerine dair sözleriyle dikkat çekmişti.

“Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum" diyen Songül Karlı'nın şu ifadeleri sosyal medyada gündeme gelmişti:

"4. OPERASYON KAPIDA"

Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda.”

Bu sözlerinin ardından ünlü şarkıcının son hali merak edildi. Haftalardır sessiz kalan ve sosyal medyada hiç paylaşım yapmayan Songül Karlı yeni sezona hazırlandı.

Son olarak "Sana Değer, 2. sezonuyla 18 Ağustos Pazartesi Star'da" notuyla yapılan paylaşımda Songül Karlı'nın da son hali ortaya çıktı.