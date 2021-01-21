Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a: Bakmaya doyamadığım

Özge Yağız'ın şömüne başındaki pozuna sevgilisi Gökberk Demirci kayıtsız kalamadı.

"Yemin" dizisindeki başarılı performansını "Sol Yanım"da da gösteren Özge Yağız, hayran kitlesini genişletmeye devam ediyor.

ŞÖMİNE BAŞINDA POZ

"Yemin"in yakışıklı oyuncusu Gökberk Demirci ile evlilik yolunda olan ünlü isim, takipçilerini yeni paylaşımları ile sevindirdi. Şömine başında verdiği pozlarla adından söz ettiren Özge Yağız'ın paylaşımına Demirci kayıtsız kalamadı.

"BAKMAYA DOYAMADIĞIM"

Gökberk Demirci'nin gönlünü kaptırdığı güzel oyuncunun paylaşımına "Bakmaya doyamadığım, Allah nazarlardan saklasın" yazarak kalp ve sonsuzluk emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.