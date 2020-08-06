Dolar
7.1068
0.8829%
Euro
8.4475
0.8452%
Altın
2043.91
0.2776%
Borsa
1090.97
-0.076%
G. Altın
466.998
1.1286%
Bitcoin
82661.87
0.8791%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Gökçe Akyıldız boşandı iddiası

    Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 09:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gökçe Akyıldız boşandı iddiası

    Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınan oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıl önce Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturdu. Çiftin, bu evlilikten 2018 yılında Ömer Aslan adında bir de oğulları dünyaya geldi.

    ÇİKOLATACI OLDU

    Anne olduktan sonra setlere ara veren ve kendisine Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açan Gökçe Akyıldız, dün ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

    HER ŞEYİ SİLDİ

    Instagram sayfalarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldıran çift, birbirini takip etmeyi de bıraktı.

    Boşanma kararı aldıkları iddia edilen Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

    Gökçe Akyıldız boşandı iddiası #1

    Görüş Bildir