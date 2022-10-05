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    Gökçe Bahadır başarısının sırrını açıkladı

    'Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Gökçe Bahadır, başarısının sırrını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 07:30
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 07:32
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    Gökçe Bahadır başarısının sırrını açıkladı

    Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la önceki akşam bir ödül törenine katıldı.

    "Mutluyum"

    Gecede 'Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Gökçe Bahadır “Böyle güzel bir gecede olmak benim için çok güzel bir duygu. Ödül alacağım için de gerçekten çok mutluyum.

    "Çok çalışmak"

    Başarının sırrı çok çalışmak. Çok çalışınca ve disiplinli olunca işin kalitesi o kadar da artar" dedi.

    Gökçe Bahadır başarısının sırrını açıkladı #1

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