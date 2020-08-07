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Gökçe Bahadır, bebek ziyaretinde
Gökçe Bahadır, yeni doğum yapan yakın arkadaşı Cansu Tosun'u ve bebeğini ziyaret etti.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 07:27
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kendisi gibi oyuncu yakın arkadaşı Cansu Tosun ile minik oğlu Marsel’i ziyaret etti.
"KAVUŞTUK"
Minik Marsel'le tanışan Gökçe Bahadır, o ziyaretten fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bahadır, birlikte çekildikleri karelere ‘Kavuştuk’ notunu düştü.
Güzel oyuncu yakın arkadaşı Tosun'u hamilelik döneminde de sık sık ziyaret edip destek olmuştu.