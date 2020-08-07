Gökçe Bahadır, bebek ziyaretinde

Gökçe Bahadır, yeni doğum yapan yakın arkadaşı Cansu Tosun'u ve bebeğini ziyaret etti.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kendisi gibi oyuncu yakın arkadaşı Cansu Tosun ile minik oğlu Marsel’i ziyaret etti.

"KAVUŞTUK"

Minik Marsel'le tanışan Gökçe Bahadır, o ziyaretten fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bahadır, birlikte çekildikleri karelere ‘Kavuştuk’ notunu düştü.

Güzel oyuncu yakın arkadaşı Tosun'u hamilelik döneminde de sık sık ziyaret edip destek olmuştu.