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    Gökçe Bahadır: Bergen'i Demet Evgar oynayacak

    Bergen filmiyle anılan Gökçe Bahadır, Serenay Sarıkaya’nın yerine rol alacağı iddiasına da yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 10:21
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    Gökçe Bahadır: Bergen'i Demet Evgar oynayacak

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Oyunculuğun yanı sıra son yıllarda müzikle de ilgilenen şarkıcı, pandemi döneminde çalışabildiği için kendini şanslı hissettiğini dile getirdi. Aşı sırasının geldiğini söyleyen Gökçe Bahadır, aşı olacağını ifade etti.

    "DEMET EVGAR OLDU"

    Bergen filminden ayrılan Serenay Sarıkaya’nın yerine adı geçen Gökçe Bahadır, bu iddialara da yanıt verdi. Çıkan haberleri yalanlayan Gökçe Bahadır, kendisine teklif gelmediğini belirterek “Öyle bir teklif olmadı. Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun.” dedi.

    Gökçe Bahadır: Bergen i Demet Evgar oynayacak #1Gökçe Bahadır: Bergen i Demet Evgar oynayacak #2

    Gökçe Bahadır: Bergen i Demet Evgar oynayacak #3

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