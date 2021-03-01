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- Gökçe Bahadır: Beyazı sevmek
Gökçe Bahadır: Beyazı sevmek
Ekranların güzel oyuncusu Gökçe Bahadır, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 14:24
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile birlikte yeni bir projeyle setlere geri dönen Gökçe Bahadır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı beğeni topladı.
BEYAZLAR İÇİNDE
Bahadır, dün Instagram hesabından paylaştığı bu karesine "Beyazı sevmek" diye yazdı.
Hayranlarının ekranda görmeyi özlediği güzel oyuncuya "Tam bir beyaz kuğu gibisin" yorumları ve beğeni yağdı.