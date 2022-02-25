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    Gökçe Bahadır evlendi

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile piyanist Emir Ersoy dünya evine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 21:49
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 22:04
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    Gökçe Bahadır evlendi

    'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle ekranda olan 40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı, kendisinden dört yaş büyük müzisyen Emir Ersoy'la İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturdu.

    AİLE ARASINDA TÖRENLE DÜNYA EVİNE GİRDİ

    Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

    Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

    BALAYINA ÇIKMAYACAK

    Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır’ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.

    Gökçe Bahadır evlendi VİDEO

    Gökçe Bahadır evlendi #1

    "KISMET" DEMİŞTİ

    Yakın çevresine mutlu olduğunu dile getiren Bahadır, geçtiğimiz günlerde evlilikle ilgili soruya, "Kısmet artık" demişti.

    Gökçe Bahadır, 2011'de hayatını birleştirdiği Ali Sunal'dan 2012'de boşanmıştı.

    Gökçe Bahadır evlendi #2

    Gökçe Bahadır evlendi #3

    EMİR ERSOY KİMDİR


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