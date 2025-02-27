Haber Merkezi

Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Gökçe Bahadır, 2022 yılında usta sanatçı Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, evliliğinin yıldönümünü kutladı.

"ZAMAN ÇOK HIZLI"

3. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Emir Ersoy, Instagram hesabından ''3 yıl hiç anlamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Benim tatlı sevgilim. My Funny Valentine'' notunyla düğün karelerini sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Bahadır Gökçe de eşinin duygusal paylaşımını kendi Instagram hesabından alıntılayarak ''Zaman çok hızlı geçiyor'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.