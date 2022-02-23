Gökçe Bahadır: Evlilik teklifini yolda yürürken aldım

Emir Ersoy ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, nasıl evlilik teklifini aldığını açıkladı.

Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisinde canlandırdığı "Matilda" rolüyle beğeni toplayan Gökçe Bahadır, düğün telaşına girdi.

25 Şubat'ta Emir Ersoy'la evlenecek olan oyuncu, düğünün detaylarını açıkladı.

Müzisyenin kendisine yaptığı evlenme teklifini ilk kez anlatan Bahadır, "Çok özel bir organizasyon olmadı. Sokakta yürürken bir anda durdu ve 'Benimle evlenir misin?' dedi. İlk anda kabul etmedim, naza çektim" dedi.

"SADE BİR TÖREN"

Düğünlerini Çeşme'de yapacaklarını belirten Bahadır, "Sade bir tören olacak. Belki yaza doğru daha büyük bir kutlama yaparız. Herkes yaz düğünü ister, biz kış ortasında yaz düğünü gibi olsun istedik" dedi.