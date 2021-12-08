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- Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı
Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Bahadır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 18:04
- Güncelleme : 08.12.2021 - 19:46
40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan üzücü haber geldi.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Bahadır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Gökçe Bahadır'ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi.
Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Azra Günay karakteriyle büyük beğeni topluyor.