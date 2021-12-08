Euro
15.5922
0.27%
Dolar
13.7576
0.51%
Altın
789.24
0.56%
Borsa
2.036
1.55%
Bitcoin
697.135
-1.43%
BTXN Coin
44.46
-6.36%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Bahadır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 19:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı

    40 yaşındaki ünlü  oyuncu Gökçe Bahadır'dan üzücü haber geldi.

    KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Bahadır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Gökçe Bahadır'ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi.

    Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Azra Günay karakteriyle büyük beğeni topluyor.

    Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı #1

    Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir