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    Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum

    Yeni gelin olan ünlü oyuncu Göçe Bahadır, hayalindeki rolü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 08:59
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    Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çifti, 25 Şubat tarihinde birçok ünlü ismin ve aile bireylerinin katıldığı bir düğün ile evlendi. Yeni gelin düğün sonrası bir dergiye konuk oldu. Samimi açıklamlarda bulunan Bahadır, canlandırmak istediği karakteri açıkladı.

    Bahadır, “Hayatını canlandırmak için hayaller kurduğunuz biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Açıkçası ilk aklıma gelen Sabiha Gökçen, onun hayatını canlandırmayı isterdim.”

    "BU SADECE İŞ DEĞİL"

    Oyuncu, sektörde kendisini en çok şaşırtan ve zorlayan konuları şöyle anlattı: “İstediğin bir şeyi tutkuyla yapmaya karar verdiğinde o işin zorlukları hiç göz önünde olmuyor. Çok sevdiğim bir işi yapmaya karar verdim. Benim için hiçbir zorluğu önemli değildi. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi.”

    Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum #1

    Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum #2

    Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum #3

    Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum #4


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