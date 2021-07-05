Gökçe Bahadır, tekneye erkek almadı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yakın arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum’da aldı.

Tekneyle beş günlük tura çıkan oyuncu, Çökertme koyunda görüntülendi. Denize giren 39 yaşındaki Gökçe Bahadır fit haliyle dikkat çekti.

KENDİ İŞİNİ KENDİ YAPTI

Tekneye kaptan dışında herhangi bir yardımcı alamayan grup, kendi işlerini kendileri halletti. Yemek hazırlamaktan bulaşık yıkamaya kadar her şeyi kendileri yaptılar. Gökçe Bahadır bir ara teknenin bağlı olduğu halatı bile topladı.