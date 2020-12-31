Gökçe Bahadır, yeni yıla yalnız giriyor

Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu, “Yeni yılda da yalnızlığa devam” dedi.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yeni yılı ailesiyle birlikte evde geçireceğini belirten oyuncu, alışverişe çıktığını söyledi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır, “Yeni yıl hepimiz için güzel olsun. Ben de anlaştığım proje için çalışacağım.” dedi.

"YALNIZLIĞA DEVAM"

Uzun süredir yalnız olan oyuncu “Yeni yılda da yalnız olmaya devam edecek misiniz?” sorusu üzerine “Evet yalnızlığa devam ediyorum.” diye yanıt verdi.