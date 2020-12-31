Euro
9.1047
0.45%
Dolar
7.4075
0.33%
Altın
450.61
0.25%
Borsa
1.474
-0.4%
Bitcoin
215.399
6.63%
EXEN Coin
10.78
0.18%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Gökçe Bahadır, yeni yıla yalnız giriyor

    Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu, “Yeni yılda da yalnızlığa devam” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 08:24
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gökçe Bahadır, yeni yıla yalnız giriyor

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yeni yılı ailesiyle birlikte evde geçireceğini belirten oyuncu, alışverişe çıktığını söyledi.

    Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır, “Yeni yıl hepimiz için güzel olsun. Ben de anlaştığım proje için çalışacağım.” dedi.

    "YALNIZLIĞA DEVAM"

    Uzun süredir yalnız olan oyuncu “Yeni yılda da yalnız olmaya devam edecek misiniz?” sorusu üzerine “Evet yalnızlığa devam ediyorum.” diye yanıt verdi.

    Gökçe Bahadır, yeni yıla yalnız giriyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir