Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

Gökçe Bahadır ile hayatını birleştiren Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları çiftin takipçilerinin merak konusu oldu. Peki Emir Ersoy kimdir? İşte hayatına dair bilgiler...

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Azra karakteriyle seyircisinin beğenisini toplayan Gökçe Bahadır, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Aranjör Emir Ersoy ile Alaçatı'da düzenlenen minik bir törenle hayatını birleştiren Bahadır'un mutlu anları sosyal medyada da paylaşıldı.

Daha önce Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile evlilik yapan Bahadır, yeni bir hayata adım attı.

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy kimdir hakkındaki araştırmalar da hız kazandı.

Peki Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

EMİR ERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2022 itibariyle 44 yaşında olan 14 Ekim 1977 doğumlu Emir Ersoy, piyanist, aranjör ve yapımcıdır.

"Calypso Kralı" lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, "Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı" ifadesini kullanmıştır.

MÜZİK KARİYERİ BABASIYLA BAŞLADI

Eğitim yılları sırasında babasına sahnede eşlik eden Emir Ersoy, böylece profesyonel anlamda müzik hayatına başlamış oldu. Takip eden yıllarda Emir Ersoy Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başladı.

1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın Küçük Bir Öykü adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdular ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdiler.

LATİN-JAZZ MÜZİK GRUBU KURDU

2001 yılında Emir Ersoy ve yakın arkadaşları olan Jozi Levi (congas, brasilian, percussion), Cemil Tatlıpınar (bass), Arda Baykurt (drums), Tunç Çakır (congas, timbales), Ateş Öztürkmen (congas) ve Cüneyt Akgün (vocals) yeni bir yapılanma içine girerek Cuban-ist adlı latin-jazz grubunu oluşturdular. Bu kadroya bazı konserlerde Yuri Rhadychenko (sax), Vecihi Akın (trompet), Gökay Gökşen (trombone), Serdar Barçın (saxophone), Yavuz Duman (trumpet), Semih Sural (trumpet) ve Turgut Alp Bekoğlu (timbales) eşlik etti.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Emir Ersoy, aynı dönemde Nail Yavuzoğlu ile birlikte armoni üzerine çalışmalar yaparken, Küba'dan Türkiye'ye gelmiş Andres Denis Rabelo Macias, Ornelia Manzano, Raynier Magre Avila, Carlos Garcia Mayedo, Ernesto Herrera, Nider Norberto Santiago, Xiomara Contrera, Frank Velasques, William Gonzales, William Dias Baigorria, Mairelis Hernandez gibi birçok Kübalı grup ve müzisyenle sahne aldı.

2004 yılında Brezilya'dan Türkiye'ye gelen perküsyon topluluğu Banda Iyabas ve Brezilyalı şarkıcı Mariane Cidreira Reis ile konser performanslarını ve stüdyo kayıtlarını içeren birlikteliği oldu.

Emir Ersoy, latin-jazz üzerine çalışmalarını sürdürdüğü yıllar boyunca birçok Türk pop sanatçısı, müzisyeni ve grubu ile de sahne çalışmalarına devam etti. Bunlar arasında Alpay, Bengü, Burcu Güneş, Cüneyt Akgün, Gülşen, Keremcem, Metin Ersoy, Saad Chemmari, Sibel Tüzün, Tarkan, Tuğba Özerk ve Vedat Sakman yer almaktadır.

ARANJÖRLÜK DE YAPTI

2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Gülcan Altan'ın Gülümser ve Cüneyt Akgün'ün Koyu adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlenen Emir Ersoy Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı. Emir Ersoy, 2008 yılında Akın Eldes'in Aara Taksim ve İlkin Deniz'in Good Fellas adlı albümlerinin miks ve mastering lerini yaptı.

2009 yılında solo kariyerine daha fazla eğilen Emir Ersoy'un, Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. Ayrıca aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Bir yandan solo konserlere çıkarken bir yandan da salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.

TÜRKİYE'DEKİ PROJELERİ

Emir Ersoy'un, 2010 yılında Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Funda Arar, Metin Ersoy, Ayça Varlıer, Yaşar, Deniz Seki, Kubat, Tuğba Özerk ve Emre Altuğ gibi Türk pop müziğinin önemli isimlerinin katkılarıyla oluşturduğu ve gelirini Barınak Gönüllüleri Derneği'ne bağışlayarak, sahipsiz sokak hayvanlarına katkıda bulunduğu 10 Şarkı 10 Şarkıcı ile Yaşama Bir Şans Ver albümü yine Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü.

29 Aralık 2010 tarihinde Bursa Senfoni Orkestrası ile birlikte Bursa'da yeni yapılan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye'deki ilk Senfonik Salsa konserini verdi.