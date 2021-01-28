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- Gökçe: Korona nedeniyle ailemden iki kişiyi kaybettim
Gökçe: Korona nedeniyle ailemden iki kişiyi kaybettim
Koronavirüs yüzünden ailesinden 2 kişiyi kaybeden şarkıcı Gökçe, sosyal medya hesabından sevenlerini uyardı.
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 08:12
Şarkıcı Gökçe, koronavirüs nedeniyle ailesinden bir kayıp daha yaşadı.
ENİŞTESİ VE TEYZESİ VEFAT ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda eniştesi Nihat Eren’i hastalık nedeniyle kaybeden Gökçe bu kez büyük teyzesi Sevim Tekebaş’ın acısıyla sarsıldı.
"KORANAYI HAFİFE ALANLAR.."
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, “15 gün içerisinde ailede ikinci canımızı kaybettik koronadan. Koronayı hafife alanlar, çektiğimiz acıları düşünün, sevdikleriniz hayata veda etmesin”