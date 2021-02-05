Gökhan Alkan: Aile kavramı benim için önemli

Gökhan Alkan: Aile kavramı benim için önemli

Nesrin Cavadzade2nin kendisi gibi oyuncu aşkı Gökhan Alkan, kendisini anlattı.

38 yaşındaki Nesrin Cavadzade, “Karşıma alfa erkeği çıktı da sevmedik mi?” dedikten 3 ay sonra da rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Cavadzade ile nikah masasına oturmak isteyen 33 yaşındaki Gökhan Alkan, bir dergiye röportaj verdi.

"DÜŞÜNMEK YETMEZ"

“Baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Sadece düşünmek yetmez. İsteyen emek vermeli. Ben aile kavramını çok önemsiyorum.”

Gökhan Alkan, “Duygu ve düşüncelerimi sansürsüz yaşarım. Gülerim de ağlarım da. ‘Erkekler ağlamaz’ şeklindeki gelenekçi yaklaşımlar, komik geliyor. Ben her türlü güçlüğe rağmen inatla ve tutkuyla, insan olmaya, kendimi bulmaya çalışan biriyim” dedi.