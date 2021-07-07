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    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'ye olan aşkını haykırdı

    Geçtiğimiz haftalarda sette tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavadzade ile yollarını ayırdığı konuşulan Gökhan Alkan, aşka geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 13:27
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    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'ye olan aşkını haykırdı

    Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Ayrıldıkları konuşulan çift ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Aradaki buzları eriten mutlu çiftten yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını ve birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınlayarak, ilişkilerinin devam ettiğini duyurdu.

    "YOK BURUNLUM"

    Aşka gelen 33 yaşındaki Gökhan Alkan, sevgilisine 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Mahzun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak... Ve alnından çıkıpla, çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak..." ifadeleriyle seslendi.

    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade ye olan aşkını haykırdı #1Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade ye olan aşkını haykırdı #2

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