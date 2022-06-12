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    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'yi sildi

    Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Gökhan Alkan'la Nesrin Cavadzade ayrılık iddiasıyla gündemde.
    • 12.06.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 14:48
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    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'yi sildi

    Aynı dizide rol alan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Nesrin Cavadzade'yle Gökhan Alkan, geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

    Yaz aylarında dünyaevine girmek için hazırlık içerisinde olan çiçeği burnunda çiftten kötü haber geldi.

    İddialara göre ikili, ilişkilerini sonlandırdı.

    Fotoğraflar silindi

    Gökhan Alkan'ın, Cavadzade'yi Instagram'dan takibi bıraktığı ve birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdığı ortaya çıktı.

    Bu hamle ise iddiaların doğruluğunu güçlendirdi.

    Cavadzade'nin hesabındaki fotoğraflar hala dururken taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade yi sildi #1

    Öpüşme sahnelerine yasak

    Öte yandan, geçtiğimiz aylarda iki isim arasında kıskançlık krizi yaşanmıştı.

    Cavadzade'nin, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası'ndaki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği iddia edilmişti.

    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade yi sildi #2

    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade yi sildi #3

    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade yi sildi #4

    Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade yi sildi #5

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