Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade birbirlerini sildi

Evlilik kararı alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın mutluluğu kısa sürdü.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan izlenme rekorları kıran "Yasak Elma" dizisi setinde tanışmış aşk yaşamaya başlamıştı.

Gökhan Alkan'ın diziye veda etmesinin ardından Nesrin Cavadzade ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyapaylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen ikilinin birbirlerini alınlarına ve kalplerinin üzerine etiketlemeleri ise uzunca bir süre konuşulmuştu.

Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Takibi bıraktı

İlk hamle Alkan'dan geldi ve eski aşkını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Nesrin Cavadzade'nin de Gökhan Alkan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medyadan kaldırması ve eski sevgilisini takibi bırakması bir aşk defterinin de kapandığını gösterdi.