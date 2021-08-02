Gökhan Alkan'dan Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi

Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncu Gökhan Alkan, önceki gün Datça'da düzenledikleri aile yemeğinde sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti.

Aynı dizi setinde tanışıp birbirlerine aşık olan oyuncu çift Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Datça'da evliliğe ilk adımı attı.

AİLE ARASINDA EVLENME TEKLİFİ

Bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu, kendi ve sevgilisinin ailesini burada topladı. Otelin iskelesinde uzun bir masa ayarlayan Alkan, akşam yemeği sürprizi hazırladı.

Oyuncu, sevgilisi Cavadzade'yi alıp tekneyle otele geldi. Her şeyden habersiz sadece bir aile yemeği olduğunu düşünen güzel oyuncu, organizasyonla ilgilenmeyi ihmal etmedi.

"EVLEN BENİMLE"

Akşam günbatımında ise bütün aile yemekte buluştu. 33 yaşındaki Alkan, bir anda cebinden çıkardığı yüzükle Cavadzadeye "Benimle evlenir misin?" diye haykırdı.

Şaşkına uğrayan 39 yaşındaki güzel oyuncu da gözyaşlarıyla "Evet" cevabı verdi. Sevgililer, daha sonra bu mutlu günlerini ailece kutladı.