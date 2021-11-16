Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi unuttu

Selin Ciğerci'den yeni boşanan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’yle evliliği eylül ayında sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Çıra, önceki gün trafikte bir kadınla görüntülendi.

Çıra’nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü.

"ZORLA TUTMUYORUZ"

Genç kadınla ilgili sorulara yanıt vermeyen Çıra, Ciğerci’nin “Ortaklığı bitireceğim” açıklaması için ise şöyle konuştu: “Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür.”