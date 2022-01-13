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    Gökhan Çıra'nın yeni Selin Ciğerci dövmesi

    Eski eşi Selin Ciğerci ile barışan Gökhan Çıra ilginç bir karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 08:08
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    Gökhan Çıra'nın yeni Selin Ciğerci dövmesi

    2019 senesinde evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, geçtiğimzi yıl ani bir kararla anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ünlü çift, 2022'nin ilk günlerinde ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

    Son olarak aşk pozlarını paylaşan Gökhan Çıra şaşırtan bir karar verdi. Selin Ciğerci'ye aşkını her fırsatta ilan eden Çıra göğsüne eski karısının dövmesini yaptırıyor.

    "HAZIR MISIN PRENSES"

    Gökhan Çıra sosyal medyada paylaşım yaparak "Hazır mısın prenses" yorumunda bulundu. Çıra'nın üstsüz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Paylaşım çok sayıda yorum aldı.

    Gökhan Çıra nın yeni Selin Ciğerci dövmesi #1

    Gökhan Çıra nın yeni Selin Ciğerci dövmesi #2


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