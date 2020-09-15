Eski eşi Selen Sevigen'in kendisi ile ilgili ortaya attığı iddialara canı sıkılan Gökhan Özen'den yeni paylaşım geldi.

4 yıl önce boşandığı eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen sessizliğini bozdu.

Sevigen, iki çocuğunun babası Gökhan Özen’den korunmak için mahkemeye başvurmuştu. Sevigen, hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

ÇOCUKLARIYLA VİDEO PAYLAŞTI

Dün yaptığı açıklamayla eski eşinin iddialarını yalanlayan Özen, şimdi de Instagram hesabından bir video yayınladı. Ünlü şarkıcı en son sosyal medya hesabından çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anların videosunu paylaşıp altına, 'Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?' mesajını düştü.

Gökhan Özen'den iddialara videolu cevap VİDEO