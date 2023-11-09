Gökhan Özen'in kızları sosyal medyayı salladı: "Meleklerim" Türkiye'ye gelir gelmez kızlarına kavuşan Gökhan Özen, sosyal medya hesabından kızlarıyla paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

2000'li yıllara damgasını vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşıyordu.

Uzun süre Los Angeles'ta İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren ünlü şarkıcı, Türkiye’ye döndü.

"Üç meleğim"

Selen Sevigen ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunan Gökhan Özen, son olarak Instagram hesabından "Üç meleğim" diyerek, ailesiyle bir paylaşım yaptı

Annesi de var

Ünlü şarkıcının araç içinde çektiği selfie binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Fotoğrafta Gökhan Özen'in annesi Tülay Nadire Özen ile kızları Ada Deren Özen ve Su Özen yer alıyor..

"Kavuştuk"

Amerika’dan dönen ünlü şarkıcı, geçen günlerde iki kızıyla pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaşmıştı.