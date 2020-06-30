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    Gökhan Özoğuz, kızını gösterdi

    Şarkıcı Gökhan Özoğuz, ilk kez kızının fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 10:35
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    Gökhan Özoğuz, kızını gösterdi #1

    Gökhan Özoğuz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. 3 çocuk babası Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan saklıyordu.

    Başarılı şarkıcı, kural bozdu ve ilk kez sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve kızıyla bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

    YORUM YAĞDI

    Gökhan Özoğuz fotoğrafın altına, "Merhaba, bir fotoğraf alabilir miyiz?" notunu düştü. Özoğuz fotoğrafı koyar koymaz yorum yağdı.

    Gökhan Özoğuz, kızını gösterdi #2

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