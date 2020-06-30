Gökhan Özoğuz, kızını gösterdi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, ilk kez kızının fotoğrafını paylaştı.

Gökhan Özoğuz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. 3 çocuk babası Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan saklıyordu.

Başarılı şarkıcı, kural bozdu ve ilk kez sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve kızıyla bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI

Gökhan Özoğuz fotoğrafın altına, "Merhaba, bir fotoğraf alabilir miyiz?" notunu düştü. Özoğuz fotoğrafı koyar koymaz yorum yağdı.