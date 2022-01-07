Gökhan Özoğuz'un akaryakıt isyanı

Gökhan Özoğuz'un akaryakıt zammı paylaşımına Şahan Gökbakar cevap verdi.

Şimdilerde Kırmızı Oda dizisindeki Dara rolüne hayat veren ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabını aktif olarak kullanıyor. Özoğuz, son paylaşımıyla akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

"REZALET"

Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.

"ARABA DA NE İÇMİŞ"

Özoğuz'un Twitter paylaşımına yorum yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar da "Araba da ne içmiş kardeşim, maşallah. Eee napalım artık, bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık yapacak bir şey yok Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı bırakın, o da çok çekiyor." ifadelerini kullandı.

u