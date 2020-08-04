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    Gökhan Töre'den eşine bebek hediyesi

    Gökhan Töre, bebek müjdesi veren eşi Buket Büyükdere Töre’ye cip hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 07:12
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    Gökhan Töre'den eşine bebek hediyesi

    Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanmıştı. ayrılık acısını hemen atlatan Töre, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı.

    CİP ALDI

    4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira.

    Gökhan Töre'den eşine bebek hediyesi #1

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