Gökhan Türkmen'in paylaşımında dikkat çeken detay! Parmaklarına oje sürdü...

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Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri de Gökhan Türkmen.
Şarkıları dillere pelesenk olan Türkmen, 2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine girdi.
Evliliklerinden 2 kız çocuğuna sahip olan Türkmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında
Şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Tırnaklarındaki oje ayrıntısı
Bu paylaşım birçok kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Paylaşımın dikkat çeken yanı ise Gökhan Türkmen’in ojeleri.
Renkli ojeleri ile poz veren Türkmen’in o paylaşımı çok konuşulanlar arasına girdi.
İşte o pozlar…
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