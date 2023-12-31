Gökhan Türkmen'in paylaşımında dikkat çeken detay! Parmaklarına oje sürdü... Şarkıcı Gökhan Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki oje dikkat çekti.

ensonhaber.com

Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri de Gökhan Türkmen.

Şarkıları dillere pelesenk olan Türkmen, 2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine girdi.

Evliliklerinden 2 kız çocuğuna sahip olan Türkmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında

Şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tırnaklarındaki oje ayrıntısı

Bu paylaşım birçok kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Paylaşımın dikkat çeken yanı ise Gökhan Türkmen’in ojeleri.

Renkli ojeleri ile poz veren Türkmen’in o paylaşımı çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o pozlar…