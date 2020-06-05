Göksel, köy yaşamını çok sevdi

Şarkıcı Göksel, yeni hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden Göksel, yeni hayatından kareler paylaşmaya devam ediyor.

Göksel son olarak Instagram hesabından paylaştığı bir kare sonrası yaşadıklarını anlattı ve ne kadar güzel bir an yaşadığını takipçileriyle paylaştı.

İşte Göksel’in o paylaşımı:

"KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"

“Bu anın sonrasında arkamdaki o harika nohut tarlasına girdim. Nur yüzlü bir hanımefendi bana tarlasından nohut, ağacının dallarından kopardığı tazecik erikleri ikram etti. Çok güzeldi… 'Köylü milletin efendisidir' burada aklımda hep bu cümle. Doğanın bilgisi ve erdemiyle yaşayan herkese şükran duyuyorum. “