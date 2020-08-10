Göksel'den bikinili paylaşım

Şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili karesi üzerinden kilolarıyla ilgili espri yaptı.

Ünlü şarkıcı Göksel, koronavirüs Türkiye'ye gelir gelmez Muğla'ya kaçmış ve karantina günlerini burada geçirmişti.

Bu süre zarfında mutfakla biraz daha fazla haşır neşir olan isimlerden Göksel, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.

"TOMBULİNG"

Bikinsiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Göksel, fotoğrafa düştüğü notla herkesi güldürdü. Göksel, kısa sürede çok sayıda beğeni alan bu karesine: “Bu yaz herkes biraz tombuling” notunu düştü.