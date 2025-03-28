Göksel'in aşk acısı sürüyor! Hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden 51 yaşındaki şarkıcı Göksel, iki yıldır kendisinden 15 yaş küçük olan müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu.

Geçen kasım ayında düzenlenen Afife oyununun galasına el ele katılan sevgililer, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. İkili geçtiğimiz ocak ayında ayrıldı.

"ÇOK UZAK BİR ZAMAN DEĞİL"

Göksel, “En son ne zaman aşk için hıçkıra hıçkıra ağladınız?” sorusuna “Çok uzak bir zaman değil ama söylemeyeceğim. Bazen hayatımız çok gamsız gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Ben de tanıdığım müzisyen arkadaşlarımın hepsi de çok duygusal.” diye yanıt verdi.