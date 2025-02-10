Göksel'in yeni imajı! Kısa saçları uzadı

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Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam ve Bi Seni Konuşurum gibi hit şarkılarıyla adından söz ettiren Göksel, şimdi de yeni imajıyla gündem oldu.

Yeni albümünü çıkaracak olmanın heyecanını yaşayan Göksel, saçlarını uzattırdı.

Kamera karşısına geçen Göksel'in zayıflamış hali ve uzun saçları dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAPMADAN GEÇEMEDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Pardon' isimli yeni şarkısını 14 Şubat'ta çıkaracağını duyuran Göksel'e yorum ve beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda objektiflere yansıyan Göksel, yeni albümü için "Şimdi şarkılar üzerinde çalışıyordum. Her yerde çalışıyorum. Biraz hayal alemindeyim. Klasik ve benden duymayı sevdiğiniz şarkılar var. Ters köşede olacak." diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.