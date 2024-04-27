Gonca Vuslateri anne oldu Oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı dünyaya getirdi.

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ensonhaber.com

Birkaç ay önce hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Yaşar ile nikah masasına oturmuştu.

Nikahta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.

Daha önce kızının adını Asya koyacağını açıklayan Gonca Vuslateri'den güzel haber geldi.

Güzel haberi yakın dostu duyurdu: Asya bebek hoş geldin...

Başak Sayan, yakın dostu Vuslateri'nin anne olduğunu "Asya bebek hoş geldin... Ne çok bekledik seni" sözleriyle duyurdu.

Ardından bir paylaşım daha yapan Başak Sayan, Gonca Vuslateri'ye "Allah analı babalı büyütsün inşallah kuzum" diye seslendi.