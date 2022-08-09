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    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu

    Gonca Vuslateri, bir arkadaşının düğününde giydiği kıyafetiyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 15:27
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    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu

    Bir yakın arkadaşının geçtiğimiz günlerde gerçekleşen nikahında şahit olan  oyuncu Gonca Vuslateri, dekolteli kıyafetiyle dikkat çekmiş ve çok konuşulmuştu.

    Cihangir'de görüntülenen Vuslateri, sosyal medyada gündem olan kıyafetiyle ilgili konuştu.

    "Memleketin derdi bitti"

    Vuslateri açıklamasında, "Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu. İnşallah insanlara moral olmuşumdur." dedi.

    Silikona karşı değil

    Güzel oyuncu, göğüslerine şimdilik silikon yaptırmadığını ancak ileride yaptırabileceğini de konuşmasında dile getirdi.

    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu #1

    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu #2

    Gonca Vuslateri, nikah şahidi oldu VİDEO

    Derin göğüs dekoltesi dikkat çekti

    Konuşmasıyla düğündeki konukları güldüren Vuslateri, derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile de dikkatleri üzerine çekti.

    Daha önce ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile evlenen ve 2018 yılında boşanan Vuslateri'nin adı en son şarkıcı Hakan Altun ile anılmıştı.

    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu #3

    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu #4

    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu #5

    Gonca Vuslateri: Bir hafta benim göğüsler konuşuldu #6


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