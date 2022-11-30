Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıyafetle sosyal medyada gündem oldu.

Bir süredir ekranlardan uzan olan Gonca Vuslateri, önceki akşam bir lansmana katıldı.

Dansöz gibi geldi

Lansmanın en çok konusulan ismi, Vuslateri oldu. Ünlü oyuncu, tercih ettiği kostümle dikkatleri üzerine çekti.

Dansını da yaptı

Dansöz elbisesini andıran bir kostümle geceye katılan başarılı oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Kostümün sütyen kısmı dar gelen Vuslateri, Mezdeke şarkısında oynamayı da ihmal etmedi.

Vuslateri'ye sosyal medyadaki takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Gonca Vuslateri dansöz kıyafet giydi VİDEO

