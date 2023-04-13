Gonca Vuslateri, dekolteli pozlarını yayınladı Özel bir çekimden fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sütyensiz pozlarıyla büyük beğeni topladı.

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En son Sıcak Kafa dizisi ile izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri, aktif olduğu Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncu, göğüs dekolteli ve sütyensiz pozlarını paylaştı.

Vuslateri yayınladığı fotoğraflara şu notu düştü:

Gerçek filozof

Ne hoş bir güzelliği vardır, hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin!.. Gerçek filozof kürkünü kaybeden; ama pirelerinden de kurtulandır..

“Ay tenli kadın”

36 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı. Vuslateri'ye hayranları “Ay tenli kadın”, “Gözleriniz çok güzel” yorumlarını yaptı.

1998 yılında oyunculuğa merhaba diyen Gonca Vuslateri, ilk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı.