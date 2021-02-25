Gonca Vuslateri: Doğalgaz faturamızı Şevket Çoruh ödedi

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yaşadığı zor günleri anlattı.

Bir dönem Hakan Altun'la aşk yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri, üniversite hayatında zor günler geçirdiğinden bahsetti. Vuslateri, maddi zorluk çektiği günlerde Şevket Çoruh'un aldığı desteği anlattı.

Vuslateri o günleri böyle anlattı:

"FATURA ÖDEYEMEDİK"

"Okulda okurken, zorlu bir hayatımız vardı. Öğrencilik, para yok, iş yok...Hiç unutamam 3 kız aynı evde yaşıyoruz ama faturaları ödeyemiyoruz. Hocalarımız çok büyük yaşta. Yani gidip Müjdat Gezen'e 'Hocam doğalgaz faturamı ödeyemedim' diyemem.

"ŞEVKET HOCA SORDU"

Bir gün okulda 2-3 kız 'Şansımıza tüküreyim' diye ağlar halde kapıdan çıkarken Şevket Çoruh'a çarptım. Şevket Çoruh 'Ne oluyor Gonca, bu ne hal' dedi. Ben 'Biraz canım sıkkın' deyince ısrarları sonucunda durumumuzu anlattım. O da bana 'Böyle bir şey için üzülünür mü' diyerek sakinleştirdi.

"BİZ BABAM BÖYLE GÖRDÜK"

Bir anda Şevket Hoca bizim çok acil durumlarda aradığımız bir doktor bir hemşire gibi oldu. Ben normalde ihtiyaçlarını anlatacak biri değildim. Babamızdan öyle gördük. Şevket Hoca benim 'Yok ve ihtiyacım var' ı itiraf edebildiğim bir şahsiyet oldu."