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Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Sheldon Miller'ı ağırladı

Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Sheldon Miller'ı ağırladı

Hakan Altun’u ocakta terk eden Gonca Vuslateri’nin önceki gün sürpriz bir misafiri vardı.