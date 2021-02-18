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- Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Sheldon Miller'ı ağırladı
Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Sheldon Miller'ı ağırladı
Hakan Altun’u ocakta terk eden Gonca Vuslateri’nin önceki gün sürpriz bir misafiri vardı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 08:10
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ile “Amerikalı manitam” dediği Sheldon Miller yıllar sonra buluştu.
"CANIMIN İÇİDİR"
Eski aşkıyla fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, “Çok uzaklardan geldi. O her zaman çok özel ve güzeldir. Canımın içidir” dedi.
YAZ AŞKI
Gonca Vuslateri, 2015’te o dönemde İstanbul’da yaşayan Amerikalı Sheldon Miller ile birlikte olmuştu. Yazı Bodrum’da geçirmişler, eylülde ayrılmışlardı.