Euro
8.4102
0.22%
Dolar
6.9704
0.06%
Altın
399.38
0.47%
Borsa
1.541
0%
Bitcoin
363.506
4.37%
EXEN Coin
17.09
2.95%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Sheldon Miller'ı ağırladı

    Hakan Altun’u ocakta terk eden Gonca Vuslateri’nin önceki gün sürpriz bir misafiri vardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 08:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Sheldon Miller'ı ağırladı

    Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ile “Amerikalı manitam” dediği Sheldon Miller yıllar sonra buluştu.

    "CANIMIN İÇİDİR"

    Eski aşkıyla fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, “Çok uzaklardan geldi. O her zaman çok özel ve güzeldir. Canımın içidir” dedi.

    YAZ AŞKI

    Gonca Vuslateri, 2015’te o dönemde İstanbul’da yaşayan Amerikalı Sheldon Miller ile birlikte olmuştu. Yazı Bodrum’da geçirmişler, eylülde ayrılmışlardı.

    Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Sheldon Miller ı ağırladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir