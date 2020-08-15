Gonca Vuslateri gıda zehirlenmesi yaşadı

Oyuncu Vuslateri, Instagram hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak zehirlendiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

Vuslateri, bu talihsiz olayı ise sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÖDÜM PATLADI"

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan oyuncu, "İşkembe mi? Oo ayak paça .. dur ya beyin de olsun derken.. zehirlenme sonrası hastanede geçirilen datlu bir gece… turp gibiyim maşallah ama .. ödüm de patladı! Çok sormuşsunuz zehirlenince ne oluyor diye swipe up! Şaka şaka… Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin…" notunu düştü.

Vuslateri'nin paylaşımına ise ünlü isimlerden, 'geçmiş olsun' yorumu yapıldı.



