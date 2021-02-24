Gonca Vuslateri, Gülben Ergen'e köpek buldu

Köpek sahiplenmek isteyen Gülben Ergen'e, Gonca Vuslateri yardım etti.

Gülben Ergen, önceki gün Gonca Vuslateri ve yeni evlat edindiği Terrier cinsi köpeği ile Cihangir’de bir veterinerde görüntülendi.

"SATIN ALMAK İSTEMİYORDUM"

Çıkışta konuşan Ergen, “Ben hiç hayvan satın almak istemiyordum. Gonca daha profesyonel bu konularda. Sağ olsun destek oldu, sahiplenmemi istedi.” dedi.

"EDİRNE'DEN GELDİ"

Vuslateri de “Dün gece Edirne’den geldi. Gülben’e hediye olarak aldım. İnşallah çocuklar da çok sever mutlu olurlar.” diye konuştu.

"HASARLI BİR YÜREK GELDİ YUVAMIZA"

Gülben Ergen, daha sonra yaptığı Instagram paylaşımında “Satılmak üzere değil sevilmek üzere. Uzun zamandır üşümüş, biraz da yaralı ve hasarlı bir yürek geldi yuvamıza bugün. Bize dahil oldu ve beş kişilik olduk.” yazdı.