Gonca Vuslateri, Hakan Altun aşkını doğruladı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, şarkıcı Hakan Altun'la aşk yaşadığını itiraf etti.

Şarkıcı Hakan Altun ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşkını artık gizlemek istemeyen Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadıkları iddiasını doğruladı.

"MUTLUYUZ"

Vuslateri, "Urla'da film çekimindeyim, çok mutluyum, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ARALARINDA 11 YAŞ VAR

Öte yandan aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismin şifreli sosyal medya paylaşımları aşkı ele vermişti. İkilinin zaman zaman Bodrum'da bir araya geldikleri söylenmişti.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansmıştı.