- Haberler
- Magazin Haberleri
- Gonca Vuslateri, Hakan Altun sorusuna cevap verdi
Gonca Vuslateri, Hakan Altun sorusuna cevap verdi
Hakan Altun'la kısa süreli bir aşk yaşanayan Gonca Vuslateri'yi güldüren soru.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 12:50
- Güncelleme : 25.01.2021 - 12:57
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Cihangir’de görüntülendi.
Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen Vuslateri, Hakan Altun'la ayrılığıyla ilgili gelen soruları “Konuşmayacağım köpeği çıkarmam lazım, vaktim yok.” diyerek geçiştirdi.
"GÜLMEM GELİYOR"
Oyuncu, “Ayrılık sonrası Hakan Altun dinlediniz mi?” sorusuna ise “Gülmem geliyor.” diyerek manidar bir cevap verdi.