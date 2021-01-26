Gonca Vuslateri: Hakan Altun'a gülmedim

Şarkıcı Hakan Altun’la kısa süren ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Gonca Vuslateri'den bir açıklama daha geldi.

Cihangir’de yanındaki gençle birlikte gittiği mekanda yasağa rağmen uzun saatler kalan Gonca Vuslateri (34), eski sevgilisi Hakan Altun’la (48) ilgili sorulara yanıt vermek istemedi.

"GÜLESİM GELİYOR"

Oyuncu, “Ayrılık sonrası hiç Hakan Altun şarkıları dinlediniz mi?” sorusuna, “Gülesim geliyor.” diye karşılık verdi.

Gonca Vuslateri, “Gülesim geliyor.” sözlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

"Biten bir ilişkim varsa devam eden bir hayatım da var demektir. Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size ‘gülesim geliyordur’ Başkasına değil.” ifadelerini kullandı.