Gonca Vuslateri'den Hande Yener ve Deniz Seki paylaşımı Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Gonca Vuslateri, ilginç bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

‘Yalan Dünya', 'Düğün Salonu' ve 'Her Şey Dahil' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yer aldığı projelerdeki başarılı performansları kadar, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Instagram hesabından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu sefer yakın arkadaşları Deniz Seki ve Hande Yener ile çektirdiği bir karesini yayınladı.

“Ne kadar da güzel evde kaldık”

Vuslateri yayınladığı fotoğrafa “'Ne kadar da güzel evde kaldık' adlı parçamızın single partisinden. Şaka şaka yine eşimiz dostumuz evlenirken gıpta ve sitem içerikli kahkahalar attık..

"Çok güldük"

Bu da şaka. Çok eğlendik. Çok güldük. Hande’nin dişlerinin ışıltısından gecemiz aydınlandı.

Deniz bir düğünde daha takı konusunda hepimizi sollayarak gelini en mutlu eden oldu..

"Destan yazsaydım"

Ben mi? Ben ne yapcam? Ben gözlem yaptım:)Harika geceydi.. kulakların da çınladı. Destan yazsaydım.. hava çok sıcak. Bu arada 56 aylık hamile gibi göründüm bu elbiseyle.. Önümüzdeki 45 yılın annelik duygusunu yaşadım o tebriklerle.. Fakat ne yazık ki sokak boştu ." notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.