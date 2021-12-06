Gonca Vuslateri karavanda göbek attı

Enerjik hareketleriyle tanınan oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabı üzerinden, set arasında çekilen ve arşivinde kalan eski dans videosunu yayınladı.

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla magazinin gündemine oturdu.

Geçtiğimiz aylarda çekimler için sette olan Vuslateri, karavanda oyuncu arkadaşlarıyla otururken keyifli anlar yaşadı.

MEZDEKE'Yİ DUYUNCA DAYANAMADI

Vuslateri, Mezkede'nin meşhur parçasıyla dans etmeye başladı.

Oldukça kıvrak hareketler sergileyen Vuslateri, o anlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Gonca Vuslateri'den mezdeke performansı

"KORKUNÇ DANS ETMEM, DANS ETME İSTEĞİME MANİ OLAMIYOR""

Vuslateri paylaşımına, "Zorum ben sette ya.. Yani prodüksiyon eğer karavana Mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan.. Belki de aşağıdan...

"KAMU SPOTU GİBİ BÜYÜYEN GÖBEĞİMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor...

"CAN SIKINTISINA BİREBİR"

Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan..." notunu düştü.