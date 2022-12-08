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    Gonca Vuslateri kendi galasına gitmedi

    Gonca Vuslateri, son oynadığı filmin galasına gitmeyi tercih etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:51
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    Gonca Vuslateri kendi galasına gitmedi

    Başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz’ün oynadığı ‘Her Şey Dahil’ adlı  sinema filminin galası önceki akşam Levent'te yapıldı. Galada tüm oyuncular hazır bulunurken Gonca Vuslateri gelmedi.

    Oyuncunun kendisine verilen sözler yerine getirilmediği için böyle bir tepki gösterdiği iddia edildi.

    "Bu konuyu konuşmayalım"

    Aynı saatlerde evinden dijital platformdaki dizisiyle ilgili paylaşımlar yapması dikkat çekti. Yapımcı Metin Özcan “Bu konuyu konuşmayalım, filme odaklanalım” dedi.

    Gonca Vuslateri kendi galasına gitmedi #1

    Gonca Vuslateri kendi galasına gitmedi #2


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