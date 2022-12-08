Gonca Vuslateri kendi galasına gitmedi

Gonca Vuslateri, son oynadığı filmin galasına gitmeyi tercih etmedi.

Başrollerini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz’ün oynadığı ‘Her Şey Dahil’ adlı sinema filminin galası önceki akşam Levent'te yapıldı. Galada tüm oyuncular hazır bulunurken Gonca Vuslateri gelmedi.

Oyuncunun kendisine verilen sözler yerine getirilmediği için böyle bir tepki gösterdiği iddia edildi.

"Bu konuyu konuşmayalım"

Aynı saatlerde evinden dijital platformdaki dizisiyle ilgili paylaşımlar yapması dikkat çekti. Yapımcı Metin Özcan “Bu konuyu konuşmayalım, filme odaklanalım” dedi.