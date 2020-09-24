Dolar
7.7031
0.0285%
Euro
8.9702
-0.0657%
Altın
1850.29
-0.7062%
Borsa
1102.98
0.0299%
G. Altın
458.827
-0.6082%
Bitcoin
79342.78
0.5739%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Gonca Vuslateri: Kötü oyuncusun

    Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem gelen Gonca Vuslateri, yine ortalığı karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 12:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gonca Vuslateri: Kötü oyuncusun

    Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta karıştırdı.

    Twitter hesabından “Zaten kötü oyuncusun. Bir de oyuncuyu oynuyorsun. Bari onu güzel oyna" şeklinde bir tweet atan Vuslateri'nin kimi hedef aldığı merak edildi.

    Vuslateri'nin paylaşımı her hafta ünlü bir oyuncunun konuk olduğu Menajerim Sensin'deki Şükran Ovalı'yı akıllara getirdi.

    "OKUL ARKADAŞIM"

    Ünlü oyuncu gelen yorumlara ise yanıt verdi. Vuslateri, "Şükran olamaz. O okul arkadaşım. Meslektaşım" yanıtını verdi.

    "BENİM EVİMDE TV PLAY STATİON'A BAĞLI"

    Ayrıca Gonca Vuslateri "Benim evimde tv sadece play station’a bağlı arkadaşlar. Sadece oynadığım işler açık. Oyunculuğın adı menajerlik dizisi değil. Şurada bir şey yazınca arkadaşlarımın adını vermeyin gülüyoruz. Çünkü benim dizi izlemediğimi bilirler" notunu yazdı.

    Gonca Vuslateri: Kötü oyuncusun #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir