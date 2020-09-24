Gonca Vuslateri: Kötü oyuncusun

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem gelen Gonca Vuslateri, yine ortalığı karıştırdı.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta karıştırdı.

Twitter hesabından “Zaten kötü oyuncusun. Bir de oyuncuyu oynuyorsun. Bari onu güzel oyna" şeklinde bir tweet atan Vuslateri'nin kimi hedef aldığı merak edildi.

Vuslateri'nin paylaşımı her hafta ünlü bir oyuncunun konuk olduğu Menajerim Sensin'deki Şükran Ovalı'yı akıllara getirdi.

"OKUL ARKADAŞIM"

Ünlü oyuncu gelen yorumlara ise yanıt verdi. Vuslateri, "Şükran olamaz. O okul arkadaşım. Meslektaşım" yanıtını verdi.

"BENİM EVİMDE TV PLAY STATİON'A BAĞLI"

Ayrıca Gonca Vuslateri "Benim evimde tv sadece play station’a bağlı arkadaşlar. Sadece oynadığım işler açık. Oyunculuğın adı menajerlik dizisi değil. Şurada bir şey yazınca arkadaşlarımın adını vermeyin gülüyoruz. Çünkü benim dizi izlemediğimi bilirler" notunu yazdı.