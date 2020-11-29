Geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri'yle ilişkisini itiraf ederken nazar değmesinden korktuğunu belirten Hakan Altun, Vuslateri tarafından nazar boncuğu emojisiyle paylaşıldı.

48 yaşındaki şarkıcı Hakan Altun, kendisinden 14 yaş küçük Gonca Vuslateri'yle ilişkisini ilan etmişti.

Yıllar sonra hayatında güzel şeyler olduğunu belirten Hakan Altun, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AŞKINI ANLATTI

Çok mutlu oldukları açıklamasını yapan Gonca Vuslateri de, "Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu bir hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi.. Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ’la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin..." ifadeleriyle paylaştığı bir gönderiyle sevgisini belirtmişti.

Gonca Vuslateri, sevgilisi Hakan Altun'u nazar emojisiyle paylaştı VİDEO



İBO SHOW'A ÇIKTI

Şarkıcı Hakan Altun, dün akşam İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a katıldı. Yayında şarkılarıyla performansını gösteren Hakan Altun, sevgilisi Gonca Vuslateri tarafından paylaşıldı.

NAZAR BONCUĞU KULLANDI

Dün akşam İbo Show'a çıkan Hakan Altun'u sosyal medya hesabından paylaşan Gonca Vuslateri'nin nazar boncuğu emojisi kullanması da dikkatlerden kaçmadı.